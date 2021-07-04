Загорелись несколько бань в банном комплексе на воде в Нижнем Новгороде

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Пожарные ликвидировали возгорание в банном комплексе на воде в Нижнем Новгороде на площади 300 кв. м, передает ТАСС. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

"В 21:44 объявлена ликвидация последствий пожара на площади 300 кв. м", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области.

Несколько бань в банном комплексе на воде загорелись днем в воскресенье.

Пострадавших нет, до прибытия спасателей из комплекса эвакуировались 50 человек.

В тушении принимали участие 72 человека и 12 единиц техники.

Причины происшествия устанавливаются.

Фото: 52.mchs.gov.ru