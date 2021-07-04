Я нашел ошибку
Главные новости:
В результате ЧП никто не пострадал.
Загорелись несколько бань в банном комплексе на воде в Нижнем Новгороде
О полёте на орбиту она мечтала всю жизнь.
Джефф Безос полетит в космос вместе с 82-летней американской лётчицей Уолли Фанк
Одного из пострадавших госпитализировали.
В Сочи один человек погиб и два пострадали из-за упавшего дерева во время ливня
В хороводе дружбы участвовали представители 57 стран, более 2700 человек 71 национальности.
Хоровод участников шестой Всемирной фольклориады в Уфе поставил мировой рекорд
Школу № 152 присоединят к школе № 107.
В Самаре планируют объединить две школы
Органы власти региона в июне ответили почти на 8 тысяч сообщений граждан в соцсетях.
Рекордное число отработанных инцидентов  в соцсетях в июне зафиксировал ЦУР Самарской области
Высокая температура будет держаться не более семи суток.
Центральную Россию ждет недельная жара
Николая Сличенко похоронят на Троекуровском кладбище.
Церемония прощания с Николаем Сличенко завершилась в Московском цыганском театре "Ромэн"
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.62
0.71
EUR 87.07
0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают к участию в фестивале скандинавской ходьбы «Золотые Жигули»
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Загорелись несколько бань в банном комплексе на воде в Нижнем Новгороде

4 июля 2021 23:00
124
В результате ЧП никто не пострадал.

Пожарные ликвидировали возгорание в банном комплексе на воде в Нижнем Новгороде на площади 300 кв. м, передает ТАСС. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

"В 21:44 объявлена ликвидация последствий пожара на площади 300 кв. м", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области.

Несколько бань в банном комплексе на воде загорелись днем в воскресенье.

Пострадавших нет, до прибытия спасателей из комплекса эвакуировались 50 человек.

В тушении принимали участие 72 человека и 12 единиц техники.

Причины происшествия устанавливаются.

 

Фото: 52.mchs.gov.ru

Теги: Нижний Новгород плавучие бани пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Для ликвидации пожара привлекались 36 человек личного состава и 9 единиц техники.
01 июля 2021, 19:04
В СНТ «Дачница» Красноглинского района полностью сгорел дачный дом на площади 200 кв.м   
 Для ликвидации пожара привлекались 36 человек личного состава и 9 единиц техники. Происшествия
732
По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем.
30 июня 2021, 16:59
В Самаре после тушения пожара жилого дома обнаружены тела двух мужчин
По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем. Происшествия
651
Два человека погибли на пожаре в историческом центре Самары
30 июня 2021, 13:56
Два человека погибли на пожаре в историческом центре Самары
Пламя охватило площадь в 100 квадратных метров. Общество
504
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 4 июля выявлены 191 заболевших коронавирусом
4 июля 2021  13:12
В Самарской области за сутки на 4 июля выявлен 191 заболевший коронавирусом
318
Сейчас главная задача – качественно выполнить работы текущего года.
2 июля 2021  20:17
В Жигулёвске Дмитрий Азаров провёл совещание, посвящённое качеству благоустройства общественных пространств
3551
Он поставил задачу сохранить историко-культурную самобытность села, природные ландшафты и наполнить новой энергией, чтобы привлекать как можно больше туристов.
2 июля 2021  15:51
Дмитрий Азаров провёл совещание по развитию туризма в Ширяево
791
В Самарской области за сутки на 2 июля выявлены 197 заболевших коронавирусом
2 июля 2021  13:50
В Самарской области за сутки на 2 июля выявлены 197 заболевших коронавирусом
803
Скорому пригородному поезду
2 июля 2021  13:34
Скорому пригородному поезду "Ласточка" назначены новые остановки
768
Весь список