Семь иностранных студентов пострадали при пожаре в общежитии в Нижнем Новгороде

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Семь пострадавших при пожаре в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде являются иностранными гражданами. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Все [пострадавшие] - иностранные граждане. <…> Это все здание для иностранцев. Пока какое гражданство, какие страны не уточняется", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре поступило в субботу в 17:23 мск. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, загорелся чердак, туда огонь перешел с четвертого этажа. Пострадали семь человек. По предварительным данным, погибших нет. Спасены 25 человек, эвакуированы 65.

На данный момент открытое горение ликвидировано.

Фото: Георгий Поветкин/ТАСС