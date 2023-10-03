Задокументирована противоправная деятельность бывшего сотрудника РКЦ “Прогресс”

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УФСБ России по Самарской области в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса региона задокументирована противоправная деятельность бывшего сотрудника АО «Ракетно-космический центр “Прогресс”» (далее – РКЦ “Прогресс”), нарушившего требования по защите государственной тайны.

Указанный гражданин, ранее являясь работником РКЦ “Прогресс”, был допущен к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и имел ограничение на выезд из Российской Федерации. Несмотря на ограничение, бывший сотрудник режимного предприятия выехал за пределы РФ, нарушив законодательство и создав риски утечки сведений.

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении данного лица возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 283.2 УК РФ («Нарушение требований по защите государственной тайны»).

Приговором мирового судьи судебного участка № 87 Адлерского района г. Сочи фигурант осужден по инкриминируемой ему статье УК РФ и приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.

Кроме того, в 2023 году за несанкционированный выезд за пределы РФ выявлено и привлечено к административной ответственности восемь действующих сотрудников оборонно-промышленного комплекса, четырем бывшим сотрудникам, планировавшим выезд, объявлено официальное предостережение, в отношении еще одного бывшего сотрудника режимного предприятия также возбуждено уголовное дело

по ст. 283.2 УК РФ.

Необходимо отметить, что с учетом проводимой Российской Федерацией СВО на Украине, иностранные спецслужбы проявляют повышенный интерес

к гражданам РФ, задействованным в сфере оборонно-промышленного комплекса. Добываемая западными странами информация используется для нанесения максимального ущерба России и её гражданам.

В этой связи обращаем внимание, что в соответствии с законодательством РФ в области защиты государственной тайны, в обязанности сотрудников режимных предприятий входит информирование руководителей организации и режимно-секретного подразделения о возможно предпринимавшихся попытках получения от них сведений, составляющих государственную тайну.