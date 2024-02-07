Задержанный росгвардейцами самарец подозревается в том, что обокрал аптеку

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Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Новокуйбышевске. Около половины пятого утра от дежурного стражи правопорядка получили сообщение о проникновении в аптеку, расположенную на улице Чернышевского. Росгвардейцы незамедлительно выдвинулись по указанному адресу.

По прибытии на место происшествия патрульные обнаружили следы проникновения в аптеку – входная дверь оказалась взломана, однако, преступник успел скрыться. Сотрудники Росгвардии доложили о случившемся в дежурную часть и начали отрабатывать пути возможного отхода злоумышленника.

Некоторое время спустя в паре кварталов от места преступления сотрудники вневедомственной охраны заметили подозрительного мужчину в одежде черного цвета, лицо которого было скрыто маской. Заметив служебный автомобиль Росгвардии, он попытался скрыться и побежал в сторону частного сектора. Патрульные задержали мужчину.

Установив личность задержанного, росгвардейцы выяснили, что житель Самары 1986 года рождения в прошлом неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Стражи правопорядка передали его для дальнейшего разбирательства следственно-оперативной группе полиции.

У задержанного изъяты денежные средства, похищенные из аптеки. По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, сотрудники органов внутренних дел возбудили уголовное дело.