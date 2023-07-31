За выходные в Самарской области задержали 74 пьяных водителя

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В ходе мероприятий с 28 по 30 июля 2023 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2100 различных правонарушений в области дорожного движения.

Особое внимание инспекторов ДПС было обращено на эксплуатацию водителями транспортных средств (в том числе мототранспорта) с неисправными выхлопными системами, ремусами, выявление, пресечение других нарушений правил дорожного движения с их стороны. Так, за истекшие три дня сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 40 нарушений ПДД РФ, совершенных водителями мототранспорта.

За период рейда, сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 74 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ) таких водителей на дорогах губернии выявлено 28.

Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения: за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 302 водителя. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 69 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками ГИБДД они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 80 правонарушителей со стороны водителей и 108 со стороны пешеходов.

От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения, так, 299 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности.