За выходные в Самарской области задержали 68 водителей

В ходе рейдовых мероприятий с 17 по 19 октября 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1300 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 68 водителей. За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля к ответственности привлечен 261 водитель. Несмотря на выписанные требования, двое водителей не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени.

Во время рейдовых мероприятий выявлены 36 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 18 правонарушений со стороны пешеходов и 16 со стороны водителей. 103 водителя проигнорировали использование ремней безопасности.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.