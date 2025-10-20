Я нашел ошибку
Главные новости:
Сила первых: В Самаре создан новый спортивный альянс для молодежи
Редкая комета Lemmon приблизится к Земле 21 октября 2025
Загородный парк в Самаре передадут на баланс одного из министерств региона
Власти Самары прокомментировали ситуацию с залпами салютов
В Самарской области в честь Дня отца вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»
в Самарской области выбрали победителя программы «Серебряный старт»
В Волжском районе горел дом на 100 кв. метрах
На одной из самарских канализационных станций сотрудники «РКС-Самара» вытащили полтонны мокрого мусора
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
За выходные в Самарской области задержали 68 водителей

20 октября 2025 15:24
155
В ходе рейдовых мероприятий с 17 по 19 октября 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1300 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 68 водителей. За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля к ответственности привлечен 261 водитель. Несмотря на выписанные требования, двое водителей не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени.

Во время рейдовых мероприятий выявлены 36 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 18 правонарушений со стороны пешеходов и 16 со стороны водителей. 103 водителя проигнорировали использование ремней безопасности.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Новости по теме
Около Самары сотрудник ГАИ спас жизнь мужчине
14 октября 2025, 10:49
После оказания необходимой помощи и убедившись, что жизни мужчины ничего не угрожает, полицейский вернулся к несению службы. Общество
430
В выходные в Самарской области пьяными за рулем задержаны 57 водителей
13 октября 2025, 13:56
В ходе рейдовых мероприятий с 10 по 12 октября 2025 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1300 различных правонарушений в области дорожного движения. Происшествия
619
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактическую акцию «Не превышай скорость!»
13 октября 2025, 11:59
В завершение акции участникам вручили информационные буклеты и тематические магниты, в которых содержится полезная информация о правилах ПДД и советы по... Общество
373
В центре внимания
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
20 октября 2025  15:11
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
163
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
189
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
20 октября 2025  14:24
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
310
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025  13:24
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
499
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
19 октября 2025  12:55
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
532
Весь список