За выходные в Самарской области задержали 55 пьяных водителей

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В ходе рейдовых мероприятий с 1 по 3 августа 2025 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1100 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 55 водителей. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание и другим видам правонарушений.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 216 водителей.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлен 41 нарушитель правил перевозки детей. Сотрудниками Госавтоинспекции данные нарушители привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

В ходе рейдовых мероприятий, особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 12 правонарушений со стороны пешеходов и 13 со стороны водителей.

От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения. Так, 100 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. Выявлено 40 нарушений правил дорожного движения мотоциклистами.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия.