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За выходные в Самарской области выявлено свыше девятисот различных правонарушений в области дорожного движения

17 февраля 2025 13:34
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За выходные в Самарской области выявлено свыше девятисот различных правонарушений в области дорожного движения

В ходе рейдовых мероприятий с 14 по 16 февраля 2025 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше девятисот различных правонарушений в области дорожного движения. В состоянии опьянения допустили управление транспортом 54 водителя. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание и другим видам правонарушений.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 106 водителей.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 32 нарушителя правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 16 правонарушений со стороны пешеходов и 21 - со стороны водителей.

От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения, так, 103 водителя проигнорировали использование ремней безопасности.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении!

Теги: БДД

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