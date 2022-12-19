За выходные в регионе задержали 53 нетрезвых водителя

В ходе рейдовых мероприятий со 16 по 18 декабря сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 1900 различных правонарушений в области дорожного движения.
В состоянии опьянения допустили управление транспортом 53 водителя.
Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). За истекшие три дня сотрудники полиции выявили 6 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.
За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 162 водителя. Несмотря на выписанные требования, один житель Самарской области не привел автомобиль в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении двух автовладельцев составлен административный материал, предусмотренный ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.
Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 34 нарушения правил перевозки детей, все они сотрудниками Госавтоинспекции привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.
Проигнорировали использование ремней безопасности 206 водителей.
Особое внимание сотрудников было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения.
В результате мероприятий выявлено 126 правонарушений со стороны пешеходов, и 55 - со стороны водителей.
Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, особенно при перевозке несовершеннолетних, крайне важны при участии в дорожном движении соблюдать нормы законодательства Российской Федерации.
Мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены, в том числе с использованием методов скрытого патрулирования. Убедительно рекомендуем не забывать о безопасности дорожного движения. Помните, легкомысленное отношение к Правилам дорожного движения рано или поздно приводит к трагедии.