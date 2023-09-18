За три дня в Самарской области выявили 65 пьяных водителей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» провели праздник для жителей одного из дворов Октябрьского района Самары.
В Самаре прошел Праздник двора «Т Плюс – родному городу»
В платформе для запуска рекламных кампаний билайн.ПРОдвижение появился счетчик аудиторий.
билайн.ПРОдвижение: 5 случаев, когда бизнесу будет полезен счетчик аудиторий для сайта
В Самарском университете им. Королёва открылась 30-я Международная конференция "Передовые лазерные технологии" (ALT’23).
Ученые из 11 стран мира представят в Самаре исследования и разработки в сфере лазерных и квантовых технологий
В Администрации Самары обсудили итоги летней оздоровительной кампании
В Администрации Самары обсудили итоги летней оздоровительной кампании
На пляжах Самары спасательные посты закончили работу
На пляжах Самары спасательные посты закончили работу
Темпы строительства новых школ - под контролем Правительства региона
Темпы строительства новых школ - под контролем Правительства региона
АВТОВАЗ начнет продавать под маркой Lecar запчасти для иномарок
АВТОВАЗ начнет продавать под маркой Lecar запчасти для иномарок
18 сентября - день мониторинга водных ресурсов и качества воды
18 сентября - день мониторинга водных ресурсов и качества воды
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.63
0.47
EUR 103.04
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский университет приглашает школьников, студентов ССУЗов, их родителей и учителей физики на Всероссийский день физики
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

За три дня в Самарской области выявили 65 пьяных водителей

18 сентября 2023 11:46
138
За три дня в Самарской области выявили 65 пьяных водителей

Особое внимание инспекторов ДПС было обращено на эксплуатацию мототранспортных средств с нарушением неисправности системы выпуска отработанных газов, управление без водительских и регистрационных документов, без мотошлемов, нарушение правил маневрирования, управление технически неисправными, незарегистрированными в установленном порядке транспортными средствами.

За истекшие три дня сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 19 нарушений ПДД РФ, совершенных указанной категорией участников дорожного движения.
За период рейда, сотрудниками ГИБДД по всей области выявлены и привлечены к ответственности 65 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ).

Кроме того, сотрудники полиции выявили 9 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии. Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения: за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 298 водителей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлены 44 нарушителя правил перевозки детей, сотрудниками ГИБДД они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.
Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 76 правонарушителей со стороны водителей и 94 со стороны пешеходов.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 1 по 3 сентября сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено 55 пьяных водителей
04 сентября 2023, 13:18
С 1 по 3 сентября сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено 55 пьяных водителей
Кроме того, сотрудники полиции выявили 3 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии. Происшествия
802
В Самарской области проводится широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание – дети! Дорога в школу!»
23 августа 2023, 11:58
В Самарской области проводится широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание – дети! Дорога в школу!»
Строгое соблюдение ПДД – это залог безопасности всех участников дорожного движения. Общество
486
За выходные сотрудники полиции выявили 19 водителей без прав на дорогах губернии
21 августа 2023, 11:31
За выходные сотрудники полиции выявили 19 водителей без прав на дорогах губернии
223 водителя проигнорировали использование ремней безопасности. Происшествия
1362
В центре внимания
Самарская область представила туристические программы на Международном форуме-выставке «ОТДЫХ»
18 сентября 2023  13:41
Самарская область представила туристические программы на Международном форуме-выставке «ОТДЫХ»
88
Пожар на территории бывшего завода в Самаре распространился на 1 тыс. кв. метров
15 сентября 2023  18:24
Пожар на территории бывшего завода в Самаре распространился на 1 тыс. кв. метров
752
В Правительстве Самарской области обсудили механизмы обеспечения жильем работников оборонно-промышленного комплекса
15 сентября 2023  12:39
В Правительстве Самарской области обсудили механизмы обеспечения жильем работников оборонно-промышленного комплекса
684
Стартовал прием заявок и авторских работ Всероссийского ежегодного фестиваля дизайна «Свой формат»
15 сентября 2023  12:09
Стартовал прием заявок и авторских работ Всероссийского ежегодного фестиваля дизайна «Свой формат»
531
Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги
14 сентября 2023  12:47
Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги
1894
Весь список