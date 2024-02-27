За сутки в Самарской области задержаны 29 пьяных водителей

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26 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадало 2 человека. У участников дорожно-транспортных происшествий состояние опьянения не установлено. Также сотрудниками ГИБДД выявлено 400 нарушений ПДД РФ, в том числе за нарушение правил перевозки детей – 18. Задержано 29 водителей за управление автомобилем с признаками опьянения.

В Самаре, из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 14:56 час. водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем SsangYong Kyron, двигался по ул. Свободы со стороны ул. Севастопольская в направлении проспекта Кирова. В пути следования напротив д. №31по ул. Каховская нарушил требования п. 6.2 ПДД РФ, осуществил проезд через перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с транспортным средством Reno SR, под управлением женщины-водителя 1987 года рождения. Водителю второго автомобиля, после обследования, медиками рекомендовано амбулаторное лечение.