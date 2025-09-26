Я нашел ошибку
Главные новости:
При себе необходимо иметь паспорт.
26 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена»  все желающие смогут сделать прививку от гриппа
В новом подразделении Елховской центральной районной больницы будут получать помощь более 200 жителей.
В селе Вязовка Елховского района возводится современный ФАП
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности
В Сызрани транспортные полицейские подвели итоги мероприятия «Должник»
«Единая Россия» определила кандидатов на пост председателя городской Думы Самары и руководителя депутатского объединения
В Красноярском районе завершили работы по благоустройству 3 общественных пространств
Самарская область в тройке лучших на фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Открыта регистрация представителей СМИ и блогосферы на XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности

26 сентября 2025 14:02
Мужчина, управляя транспортным средством, совершил ДТП. В результате столкновения пострадал автомобиль, водитель которого двигался во встречном направлении. Суд, рассмотрев материалы дела, постановил взыскать с виновника аварии 720 тысяч рублей в пользу пострадавшей стороны.

В рамках работы по принудительному взысканию задолженности судебный пристав арестовал автомобиль гражданина для последующей реализации на торгах. Сотрудник Службы оставил машину на ответственное хранение должнику и предупредил: за сокрытие и продажу имущества неминуемо последует уголовная ответственность.

Мужчина, будучи под роспись ознакомлен с постановлением, в этот же день продал свой автомобиль. С целью получения личной выгоды должник заключил сделку купли-продажи, после чего передал арестованное имущество покупателю.

В ходе осмотра гаража судебным приставом установлено, что по месту хранения арестованный автомобиль не обнаружен. На основании рапорта судебного пристава-исполнителя дознаватель возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 312 УК РФ.

⚖️Рассмотрев материалы дела, суд признал жителя Красноярского района виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде уголовного штрафа.

