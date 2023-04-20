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За последние 2 дня пожарные 4 раза выезжали на пожары повышенного уровня сложности, произошедшие в Самаре и области

20 апреля 2023 13:32
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За последние 2 дня пожарные 4 раза выезжали на пожары повышенного уровня сложности, произошедшие в Самаре и области

Наряду с ликвидацией природных пожаров, которые участились с наступлением сухой теплой погоды, пожарные продолжают бороться и с техногенными возгораниями.

Так, за последние 2 дня пожарно-спасательные подразделения 4 раза выезжали на пожары повышенного уровня сложности, произошедшие в Самаре и области.

Огнеборцы тушили частные и дачные дома и надворные постройки.

18 апреля на ул. Галактионовской в Самаре горели 2 дома на площади 300 кв.м. Вчера, 19 апреля, в СНТ Красноярского района пожарные тушили дачный дом с надворными постройками на площади 180 кв.м, а в г. Новокуйбышевске 3 жилых дома и надворные постройки на площади 500 кв.м. На пожаре пострадал мужчина 1958 г.р.

Сегодня около двух часов ночи огнеборцы ликвидировали возгорание дома на площади 80 кв.м в с. Яицкое Волжского района.

Наиболее вероятная причина произошедших техногенных пожаров - неосторожное обращение с огнем.

Чтобы избежать подобных пожаров и их последствий Главное управление МЧС России по Самарской области настоятельно рекомендует жителям региона строго соблюдать требования пожарной безопасности на территории дач и частных домовладений.

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить, и что маленькая спичка может обернуться большой бедой!

Теги: Пожар

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