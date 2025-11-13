За попытку убийства депутата Госдумы Матвеева в Самаре запросили 11 лет колонии

151

Обвиняемые в покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре могут получить до 11 лет колонии. Об этом стало известно во время начавшихся прений по уголовному делу в суде Промышленного района, пишет ГТРК-Самара.

Напомним, 18 июля 2024 года самарский парламентарий получил травму при попытке разнять драку с участием молодых мигрантов и жителей областной столицы. По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, которое впоследствии председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать в покушение на убийство.

Теперь гособвинение потребовало жестко наказать троих мужчин, оказавшихся на скамье подсудимых. Мусурову предлагается назначить 9,5, а Бохирову — 11 лет колонии строгого режима. Несовершеннолетний фигурант может провести в воспитательной колонии 6,5 лет.

28 ноября начнется следующий этап прений. В этот день выступит защита обвиняемых. Также в заседании ожидается участие Михаила Матвеева, пишет ТАСС.