Я нашел ошибку
Главные новости:
В банке Тольятти украли вклады клиентов
В банке Тольятти украли вклады клиентов
48% россиян мечтают о квартире в элитном ЖК, но лишь 2% покупают такую недвижимость
48% россиян мечтают о квартире в элитном ЖК, но лишь 2% покупают такую недвижимость
В Нефтегорском районе горела сухая трава на площади 2000 квадратных метров
В Нефтегорском районе горела сухая трава на площади 2000 квадратных метров
Сегодня ночью в Шенталинском районе горел магазин
Сегодня ночью в Шенталинском районе горел магазин
Управляющей компании Промышленного района Самары предстоит устранить нарушения по работе теплоузлов в жилых домах
Управляющей компании Промышленного района Самары предстоит устранить нарушения по работе теплоузлов в жилых домах
Дела о разводах хотят отдать искусственному интеллекту
Дела о разводах хотят отдать искусственному интеллекту
88% самарцев считают весну идеальным временем для новых отношений
88% самарцев считают весну идеальным временем для новых отношений
За неделю до пункта пропуска через госграницу из Самары препроводили 8 иностранцев
За неделю до пункта пропуска через госграницу из Самары препроводили 8 иностранцев
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.3
-0.47
EUR 93.68
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка молодого самарского искусства
«ЗИМ Галерея»: на закрытии выставки Дарьи Емельяновой пройдет экскурсия и ярмарка картин
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

За неделю до пункта пропуска через госграницу из Самары препроводили 8 иностранцев

16 апреля 2025 10:24
105
За неделю до пункта пропуска через госграницу из Самары препроводили 8 иностранцев

С начала 2025 году судебными приставами ГУФССП России по Самарской области препровождено до пункта пропуска через государственную границу 255 иностранных граждан.

За прошедшую неделю сотрудниками органов принудительного исполнения до пункта пропуска через государственную границу препровождено 8 граждан из стран Средней Азии. Причиной отправки иностранцев обратно на родину стало нарушение законодательства Российской Федерации. В частности, отправились домой те граждане, кто по истечению 90 суток были обязаны покинуть страну, но самостоятельного этого не сделали, а продолжили находиться и работать на территории Самарской области незаконно. Вернуться домой им помогли судебные приставы.

Теперь для 255 иностранцев, покинувших территорию России при участии сотрудников ГУФССП России по Самарской области, на ближайшие 5 лет въезд на территорию Российской Федерации будет закрыт.

 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Бывшая начальница отделения почты в Жигулевске возместила материальный ущерб за кражу
15 апреля 2025, 13:49
Бывшая начальница отделения почты в Жигулевске возместила материальный ущерб за кражу
Пользуясь спецификой своей должности и имея беспрепятственный доступ к кассе почтового отделения, женщина украла оттуда свыше 350 тысяч рублей. Происшествия
384
Судебные приставы Самарской области еще один автомобиль отправили в зону СВО
14 апреля 2025, 12:59
Судебные приставы Самарской области еще один автомобиль отправили в зону СВО
На этот раз своей машины лишился житель г. Тольятти. Общество
390
Жительница г. Октябрьска получила наследство и оплатила полумиллионной долг по алиментам.
11 апреля 2025, 10:29
Жительница г. Октябрьска получила наследство и оплатила полумиллионной долг по алиментам
Женщина лишена родительских прав. Сейчас трое ее детей находятся на попечении государства. Происшествия
531
В центре внимания
В Самаре пока не названа дата отключения отопления
15 апреля 2025  22:36
В Самаре пока не названа дата отключения отопления
1049
Более 16,5 млн квадратных метров территорий очищено в ходе генеральной уборки в Самаре
15 апреля 2025  17:32
Более 16,5 млн квадратных метров территорий очищено в ходе генеральной уборки в Самаре
373
Более 38 тысяч квадратных метров цветников украсят Самару в 2025 году
15 апреля 2025  12:51
Более 38 тысяч квадратных метров цветников украсят Самару в 2025 году
330
В Самарской области за 6 лет благоустроили 912 общественных пространств и 1825 дворовых территорий
15 апреля 2025  12:43
В Самарской области за 6 лет благоустроили 912 общественных пространств и 1825 дворовых территорий
379
На должность руководителя Департамента управления имуществом Самары назначена Маргарита Шерстнева
14 апреля 2025  14:05
На должность руководителя Департамента управления имуществом Самары назначена Маргарита Шерстнева
1029
Весь список