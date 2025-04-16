За неделю до пункта пропуска через госграницу из Самары препроводили 8 иностранцев

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С начала 2025 году судебными приставами ГУФССП России по Самарской области препровождено до пункта пропуска через государственную границу 255 иностранных граждан.

За прошедшую неделю сотрудниками органов принудительного исполнения до пункта пропуска через государственную границу препровождено 8 граждан из стран Средней Азии. Причиной отправки иностранцев обратно на родину стало нарушение законодательства Российской Федерации. В частности, отправились домой те граждане, кто по истечению 90 суток были обязаны покинуть страну, но самостоятельного этого не сделали, а продолжили находиться и работать на территории Самарской области незаконно. Вернуться домой им помогли судебные приставы.

Теперь для 255 иностранцев, покинувших территорию России при участии сотрудников ГУФССП России по Самарской области, на ближайшие 5 лет въезд на территорию Российской Федерации будет закрыт.