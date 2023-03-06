За минувшие выходные пожарные спасатели привлекались для тушения 26 техногенных пожаров в регионе

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С 3 по 6 марта пожарно-спасательные подразделения привлекались для тушения 26 техногенных пожаров, 23 из которых произошло в городских округах, 3 - в муниципальных районах Самарской области.

В жилом секторе зарегистрировано 16 пожаров. Погибших нет.

Пожар повышенного уровня сложности огнеборцы ликвидировали в Центральном районе Тольятти.

Утром 6 марта в дежурную смену поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома в Тольятти. В двухкомнатной квартире на 3 этаже горели домашние вещи и мебель на кухне на площади 10 кв.м. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности «1 БИС».

В ходе тушения пожара при помощи спасательных устройств СИЗОД было спасено 12 человек, 2 из которых - дети. Для ликвидации огня привлекались 26 человек и 8 единиц техники.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Пожары, связанные с эксплуатацией электрооборудования, возникают в случае перегрузки сети мощными потребителями, при неверном монтаже или ветхости электросетей, при пользовании неисправными электроприборами и оставлении их без присмотра.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, чтобы избежать пожара от электротехнических причин необходимо соблюдать несложные правила:

- монтаж электропроводки должен выполнять только квалифицированный специалист;

- замер сопротивления изоляции электропроводки необходимо производить не реже одного раза в три года;

- не следует эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией, а также повреждённые розетки и выключатели;

- нельзя эксплуатировать самодельные электронагревательные приборы;

- необходимо применять подставки из негорючих материалов для электроутюгов, электроплит и чайников;

- не следует допускать перегрузки электросети - нельзя включать в электрическую розетку одновременно несколько электроприборов особенно большой мощности;

- запрещается применять некалиброванные плавкие вставки ("жучки") в аппаратах защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- не оставляйте электробытовые приборы включенными в сеть в течение длительного времени, они могут перегреться;

- не оставляйте работающий электронагревательный прибор без присмотра либо под присмотром детей и пожилых людей.

Будьте внимательны при эксплуатации электрооборудования и своевременно организовывайте его ремонт.

Помните, эти простые правила позволят сохранить ваше имущество и избежать трагедии!

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по номерам телефонов вызова пожарной охраны «01», «101»! Если в экстренной ситуации у вас нет средств связи, покинув опасное помещение, сообщите о пожаре соседям, попросите помощи вызвать пожарную охрану у прохожих, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО