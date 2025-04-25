За кражу денег с чужого банковского счета самарец заплатил уголовный штраф

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Житель г. Самары воспользовался в личных целях найденной им на улице банковской картой. За кражу денежных средств с чужого счета мужчину привлекли к уголовной ответственности.

До задержания сотрудниками полиции мужчина успел потратить чуть больше 4 тысяч рублей. Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 100 тысяч рублей. В отделении судебных приставов Советского района г. Самары в отношении мужчины возбудили исполнительное производство.

Сотрудник органов принудительного исполнения уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, а также разъяснил последствия неисполнения судебного решения. В частности, он сообщил, что в случае неуплаты уголовного штрафа в течение 60 дней, судебным приставом будет направлено в суд представление о замене его на иной вид наказания, в том числе и ограничением свободы.

Не желая замены уголовного штрафа на более строгое наказание, должник полностью погасил имеющуюся задолженность в 100 тысяч рублей.