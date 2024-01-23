За год дознавателями МЧС России возбуждено порядка тысячи уголовных дел по фактам пожаров

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23 января дознаватели органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы МЧС России отмечают 96-ю годовщину со дня образования.

Пожар – это преступление. Огонь уничтожает все следы и улики. Специалисты устанавливают причину пожара и выявляют виновных в его возникновении. Профессионалам удается восстановить полную картину произошедшего.

«Дознание по пожарам – это одно из самых сложных направлений в расследовании происшествий и преступлений. В системе МЧС России – почти 3 тысячи дознавателей. И только за прошлый год ими рассмотрены свыше 667 тысяч сообщений о происшествиях. Из них в 136 тысячах случаев усматривались признаки преступлений, связанных с пожарами. По результатом проверок было возбуждено порядка 1000 уголовных дел», - отметил глава МЧС России Александр Куренков.

В прошедшем году органы дознания МЧС России приросли новыми подразделениями. Они созданы в Главных управлениях по Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям. Дознавателями в новых субъектах уже рассмотрены порядка 5 тысяч сообщений о происшествиях.

В любое время суток дознаватель прибывает на место пожара, чтобы определить очаг пожара, предварительную причину и обстоятельства возникновения. Для этого на месте пожара специалисты используют переносные пожарно-криминалистические лаборатории, позволяющие своевременно и качественно обнаружить следы преступления. Такими лабораториями оснащены сегодня все органы дознания МЧС России. В случае необходимости, например, на крупных пожарах, на помощь дознавателям приходят эксперты судебно-экспертных учреждений – испытательных пожарных лабораторий, оснащенных современным экспертным оборудованием.

МЧС России намерено продолжить совершенствовать работу дознавателей. Для этого в деятельность специалистов внедряются современные цифровые технологии, новые методы установления причин пожара, развивается научно-техническая база.