За 2 мая в Самарской области сбили двух пешеходов

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2 мая зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в Промышленном районе Самары. В 12-05 час., 44-летний водитель, управляя автомобилем Chery Tiggo двигался по ул. Фадеева в направлении ул. Ново-Вокзальной. В пути следования возле дома № 66 совершил наезд на 8-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте справа налево по ходу движения транспортного средства. С места ДТП пешеход госпитализирован.

Еще одно ДТП произошло в Безенчукском районе. В 23-25 час., 23-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Camry двигался по автодороге «Самара-Волгоград-Осинки-Безенчук». В пути следования на 10 км не выбрал скорость обеспечивающую безопасность дорожного движения, совершил наезд на 40-летнего пешехода, который находился на проезжей части дороги попутного направления движения, без цели её перехода. С места ДТП пешеход госпитализирован.