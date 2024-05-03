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За 2 мая в Самарской области сбили двух пешеходов

3 мая 2024 14:39
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За 2 мая в Самарской области сбили двух пешеходов

2 мая зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло в Промышленном районе Самары. В 12-05 час., 44-летний водитель, управляя автомобилем Chery Tiggo двигался по ул. Фадеева в направлении ул. Ново-Вокзальной. В пути следования возле дома № 66 совершил наезд на 8-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте справа налево по ходу движения транспортного средства.  С места ДТП пешеход госпитализирован.

Еще одно ДТП произошло в Безенчукском районе. В 23-25 час.,  23-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Camry двигался по автодороге «Самара-Волгоград-Осинки-Безенчук». В пути следования на 10 км  не выбрал скорость обеспечивающую безопасность дорожного движения, совершил наезд на 40-летнего пешехода, который находился на проезжей части дороги попутного направления движения, без цели её перехода.  С места ДТП пешеход госпитализирован.

Теги: ДТП

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