Взрыв газа в пятиэтажке в Ефремове в Тульской области произошел в съемной квартире

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Взрыв газа в пятиэтажке в Ефремове Тульской области, унесший жизни пяти человек, произошел в съемной квартире на четвертом этаже, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Взрыв произошел в квартире на четвертом этаже первого подъезда, в съемной квартире", - сказал собеседник агентства.

По данным областной прокуратуры, вечером во вторник произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения. По последним данным МЧС РФ, пять человек погибли, спасены семь человек, пострадали трое.