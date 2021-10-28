Выяснили, из-за чего упал гусеничный кран на стройке моста через Волгу

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Представители Средне-Поволжского управления Ростехнадзора закончили расследование трагедии, которая произошла во время строительства моста через Волгу у Климовки. ЧП унесло жизни 2 человек.

Инцидент произошел в начале декабря 2020 года. Тогда с технологического моста в реку рухнул гусеничный башенный кран. В результате происшествия погибли двое рабочих, еще трое пострадали.

Вот как прокомментировали трагедию представители генерального подрядчика ООО «КСК № 3».

— В результате происшествия погибли и пострадали работники субподрядной организации. Обстоятельства этого трагического инцидента установили следователи на основе экспертиз. Известно, что субподрядная организация утвердила компенсацию семьям погибших сотрудников в размере одного миллиона рублей. Также она окажет финансовую и иную помощь работникам, пострадавшим в результате трагедии. Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, — сказали представители ООО «КСК № 3».

В тот же день следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП. Параллельно причины инцидента выясняли и представители Ростехнадзора. Год спустя они озвучили свою версию трагедии, пишет 63.ру.

— При строительстве технологического моста рабочие использовали недостаточно прочные металлические балки. Они не выдержали веса крана. Также в документах не были в достаточном объеме отражены мероприятия по обеспечению техники безопасности, — пояснили в ведомстве.

В результате в отношении юридического лица и должностных лиц ООО «ГринКран» возбудили дело об административном правонарушении. Им предстоит отвечать по статье «Нарушение требований промышленной безопасности».

По данным системы «Контур.Фокус», основной сферой деятельности ООО «ГринКран» являются «специализированные строительные работы». Также они специализируются на «возведении прочих инженерных сооружений» и аренде строительных кранов. Компания зарегистрирована в Москве, ее генеральным директором числится Ольга Новикова.

Сам же мост через Волгу в районе Климовки планируют открыть в октябре 2023 года. Предполагается, что к этому моменту подрядчики закончат все работы на объекте, в том числе и нанесут разметку и обеспечат полную инфраструктуру.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области