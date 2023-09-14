Вынесен приговор жителю Самары за заведомо ложный донос о краже кошелька

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В ночное время в дежурную часть отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре обратился местный житель, который заявил, что неизвестными у него похищен кошелек с денежными средствами в размере 357 тысяч рублей. Заявителя в установленном законом порядке полицейские предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Сотрудники полиции провели осмотр указанного заявителем места происшествия, установили личность и опросили возможных очевидцев, сделали запросы и получили ответы из различных организаций. Оперуполномоченные уголовного розыска дополнительно опросили мужчину, обратили внимание на неточности и под тяжестью неопровержимых доказательств, он признался, что по социальному контракту получил денежные средства в размере 350 000 рублей, потратил из данной суммы на личные нужды 212 000 рублей, после чего, желая перенести срок отчета в орган социальной зашиты по нецелесообразно потраченным средствам, решил совершить заведомо ложный донос о совершении в отношении него преступления.

По сведениям полицейских подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Следственными органами принято процессуальное решение и уголовное дело с обвинительным заключением в отношении жителя Самары направлено в суд.

Судья районного суда назначил правонарушителю наказание в виде обязательных работ сроком на 100 (сто) часов. Приговор вступил в законную силу.