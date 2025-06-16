В Волжском районе столкнулись КАМАЗ и Lada Vesta  

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16 июня 2025 года в 10:15 час. в Волжском районе на 40 километре автомобильной дороги Р-229 «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград» произошло ДТП с участием двух транспортных средств.



По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции водитель автомобиля Lada Vesta 1983 года рождения, при движении не предоставил преимущество попутно двигающемуся по главной дороге а/м КАМАЗ под управлением водителя 1966 года рождения.



Водитель легкового автомобиля и 41-летняя женщина-пассажир доставлены в больницу.



Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО