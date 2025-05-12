Второе ДТП с детьми и квадроциклом произошло за день

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11 мая в ДТП пострадали два ребенка в городе Отрадный. В 16-00 12-летний подросток, управляя квадроциклом Motoland Wild Track X, не зарегистрированном в установленном порядке, двигался по ул. Луговая от ул. Маяковского в направлении ул. Набережная. В пути следования подросток превысил безопасную скорость передвижения, не справился с управлением и допустил наезд на забор, после чего он и 11-летний пассажир квадроцикла (передвигались без мотошлемов) госпитализированы с места ДТП. В отношении родителей водителя за правонарушение, предусмотренное ч.3 ст.12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством) должностными лицами Госавтоинспекции собран административный материал. Информация о ДТП направлена в КНД районной администрации.

Напомним, в Сызрани в тот же день 13-летний подросток на квадроцикле врезался в дерево.