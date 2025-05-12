В Сызрани 13-летний подросток на квадроцикле врезался в дерево

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В Сызрани госавтоинспекторы проводят проверку по факту ДТП, с участием несовершеннолетних жителей города.

11 мая в 18:35 13-летний водитель, управляя квадроциклом Motoland 200 AL ROAD, двигался по лесной тропе в направлении реки Сызранка. В пути следования подросток не справился с управлением и допустил наезд на дерево, после чего он и 15-летний пассажир квадроцикла (передвигались в мотошлемах) с места ДТП госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи. В отношении родителей водителя за правонарушение, предусмотренное ч.3 ст.12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством) должностными лицами Госавтоинспекции собран административный материал. Информация о ДТП направлена в КНД районной администрации.