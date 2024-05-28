В Тольятти мужчина разбил двери магазина ради алкоголя

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В середине мая текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району за помощью обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что ночью неизвестный путем разбития входной двери, проник в помещение и похитил с прилавка алкогольную продукцию. Причиненный ущерб составил более 18 000 рублей.

Полицейские прибыли по указанному адресу, осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения и документацию. Специалист экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России по г. Тольятти обработал поверхности дактилоскопическим порошком и обнаружил следы пальцев рук, пригодные для идентификации, зафиксировал их на цифровую фотокамеру с применением масштабной линейки и изъял на светлую дактопленку. При проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность следов с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности.

Информацию незамедлительно передали оперуполномоченным уголовного розыска, которые в дальнейшем установили места возможного нахождения местного жителя 2003 года рождения, ранее судимого за имущественные преступления, задержали его и доставили в отдел, для дальнейшего разбирательства.

В ходе следствия установлено, что задержанный, взломав входную дверь, проник внутрь магазина и похитил алкоголь, который продал случайным прохожим, а деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение".

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО