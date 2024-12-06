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В Ставропольском районе горит банный комплекс

6 декабря 2024 21:37
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Для тушения пожара привлечены 79 человек, 23 единицы техники.

Сегодня, в 18:14, поступило сообщение о пожаре в банном комплексе по адресу: м.р. Ставропольский, п. Приморский, ул. Строителей 13.

Прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение кровли банного комплекса. Пожарно-спасательные подразделения автоматически были направлены по повышенному рангу вызова – Пожар №2.

Погибших и пострадавших нет.

Для тушения пожара привлечены 79 человек, 23 ед. техники, в том числе от МЧС России 49 человек, 14 ед. техники, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: Пожар

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