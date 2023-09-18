Впервые в России осудили женщину по делу об уклонении от мобилизации

186

Во Владикавказе по статье о неявке на службу без уважительных причин в период мобилизации впервые в России осудили женщину. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, речь идет о российской военнослужащей в звании ефрейтора. Суд счел ее уклонившейся от мобилизации и приговорил к шести годам колонии общего режима. Однако исполнение наказания отложили до 2032 года из-за наличия малолетнего ребенка. Защита уже заявила, что будет обжаловать приговор в Южном окружном военном суде.

Женщина утверждала, что не явилась к командованию из-за того, что в медицинской роте она получила рекомендацию об освобождении от военной службы из-за беременности и наличия малолетнего ребенка. Осужденная утверждала, что была уверена в том, что эту информацию медрота доведет до ее руководства. Обвинение же настаивало, что ефрейтор была обязана явиться к начальству сама, учитывая начавшуюся мобилизацию и тот факт, что, узнав о беременности, россиянка не уволилась со службы, а продолжила получать зарплату и пользоваться полагающимися военным льготами, пишет Лента.