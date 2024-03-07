Восьмилетняя девочка пострадала в ДТП в Борском районе

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Еще одно из ДТП 6 марта произошло в Борском районе. В 08:10 час. женщина-водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Lada Kalina, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, где это разрешено и допустила столкновение с автомобилем Chevrolet Niva, двигавшегося во встречном направлении, под управлением водителя 1973 года рождения. 8-летней девочке-пассажиру автомобиля Chevrolet Niva – рекомендовано амбулаторное лечение.