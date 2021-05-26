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Volkswagen Touareg тольяттинки арестовали за неоплаченные штрафы ГИБДД

26 мая 2021 10:04
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Volkswagen Touareg тольяттинки арестовали за неоплаченные штрафы ГИБДД

Жительница г. Жигулевска, неоднократно нарушающая ПДД и не оплачивающая штрафы, полностью погасила долг свыше 100 тысяч рублей после ареста ее автомобиля судебными приставами.  

В отношении владелицы автомобиля, которая неоднократно нарушала правила дорожного движения и была оштрафован на сумму в 100 тысяч рублей, в отделении судебных приставов
г. Жигулевска на исполнении находилось 152 исполнительных производства.

Должнице неоднократно направлялись требования о погашении задолженности в пятидневный срок, а также предупреждения о применении в отношении нее мер принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», однако автоледи продолжала уклоняться от оплаты штрафов. 

В результате мероприятия проведенного судебными приставами совместно с сотрудниками ГИБДД транспортное средство, принадлежащее должнице, было обнаружено и остановлено. В отношении иномарки судебные приставы составили акт описи и ареста. Женщине разъяснили, что в случае непогашения задолженности автомобиль передадут на реализацию. 

Узнав об этом, должница незамедлительно оплатила долги в сумме 100 тысяч рублей. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением. 

Узнать о своих долгах, а при наличии, оплатить их, можно при помощи сервиса «Банк данных исполнительных производств», который располагается на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области по ссылке: http://r63.fssp.gov.ru.

Теги: арест имущества судебные приставы штрафы

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