Volkswagen Touareg тольяттинки арестовали за неоплаченные штрафы ГИБДД

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Жительница г. Жигулевска, неоднократно нарушающая ПДД и не оплачивающая штрафы, полностью погасила долг свыше 100 тысяч рублей после ареста ее автомобиля судебными приставами.

В отношении владелицы автомобиля, которая неоднократно нарушала правила дорожного движения и была оштрафован на сумму в 100 тысяч рублей, в отделении судебных приставов

г. Жигулевска на исполнении находилось 152 исполнительных производства.

Должнице неоднократно направлялись требования о погашении задолженности в пятидневный срок, а также предупреждения о применении в отношении нее мер принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», однако автоледи продолжала уклоняться от оплаты штрафов.

В результате мероприятия проведенного судебными приставами совместно с сотрудниками ГИБДД транспортное средство, принадлежащее должнице, было обнаружено и остановлено. В отношении иномарки судебные приставы составили акт описи и ареста. Женщине разъяснили, что в случае непогашения задолженности автомобиль передадут на реализацию.

Узнав об этом, должница незамедлительно оплатила долги в сумме 100 тысяч рублей. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Узнать о своих долгах, а при наличии, оплатить их, можно при помощи сервиса «Банк данных исполнительных производств», который располагается на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области по ссылке: http://r63.fssp.gov.ru.