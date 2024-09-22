Водитель ВАЗ-2112 насмерть сбил мужчину на трассе в Кинель-Черкасском районе

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В Самарской области в субботу, 21 сентября 2024 года, в 21:50 произошло смертельное ДТП в Кинель-Черкасском районе. На 62-м километре автодороги «Урал-Муханово» водитель ВАЗ-2112 наехал на пешехода. Мужчина погиб на месте. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 31-летний водитель вазовской легковушки ехал со стороны города Отрадный в направлении поселка Тимашево. В пути следования он совершил наезд на пешехода. Мужчина двигался по краю проезжей части в попутном направлении.

К сожалению, от полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и детали смертельного ДТП, проводится проверка, пишет Самара-КП.