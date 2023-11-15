Водитель в Октябрьске сбил пешехода и скрылся, тот в реанимации

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Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел. 8(8464) 33-38-66,102.

Сотрудниками полиции проводится проверка по сообщению местного жителя об обнаружении возле дома №131 ул. Ленина в городе Октябрьск девушки с травмами, полученными в дорожно-транспортном происшествии.

В настоящее время установлено, что 12.11.2023 года примерно в час ночи водитель, управляя, предположительно, легковым автомобилем, двигался по ул. Ленина, со стороны ул. Свободы, в направлении ул. Астраханской. В пути следования допустил наезд на жительницу села Ивашевка Самарской области 1991 года рождения, которая двигалась посередине проезжей части в попутном направлении по ходу движения транспортного средства. Водитель, не остановившись, скрылся с места ДТП. Пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение.

Сотрудники полиции продолжают осуществлять комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское»: 8(8464) 33-38-66 или 102 (с моб.). Либо обратиться по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова, 50, каб. 13.

Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП и, в случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью потерпевшего, ст. 264 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность.