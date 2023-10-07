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Водитель на трассе М-5 «Урал» в Самарской области сбил мужчину и уехал

7 октября 2023 12:46
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Водитель на трассе М-5 «Урал» в Самарской области сбил мужчину и уехал

Сотрудники Госавтоинспекции 5 октября текущего года, находясь на маршруте патрулирования в районе 914 км федеральной а/д М-5 «Урал», заметили мужчину, который шел, хромая, по краю проезжей части. Полицейские остановились, предложили свою помощь и выяснили, что примерно в 20-20 час, водитель, управляя автомобилем (предположительно, грузовым), совершил на него наезд, после чего, не оказав помощь, скрылся с места ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции оказали иногороднему пострадавшему доврачебную помощь, вызвали медиков и передали им 49-летнего пешехода. После осмотра, мужчине назначено стационарное лечение. Благодаря своевременной помощи полицейских, жизни жителя Тольятти ничего не угрожает.

Полицейские продолжают осуществлять комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону 8(8464) 33-38-66, 102 (с моб.). Либо обратиться по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова, 50, каб. 13.

 

Теги: ДТП

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