Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком на трассе М-5 около Сызрани

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21 февраля в Сызранском районе на 878 километре трассы М-5 «Урал» около села Заборовка произошло дорожно-транспортное происшествие. Во встречном направлении столкнулись легковой и грузовой автомобили. В легковом автомобиле требовалась помощь водителю.

В результате столкновения он получил травмы не совместимые с жизнью. В 08.12 спасатели Поисково-спасательного отряда города Сызрань приступили к спасательным работам по деблокированию водителя легкового автомобиля. Используя гидравлический инструмент, водителя извлекли из аварийного автомобиля. В 09.55 спасательные работы на месте дорожно-транспортного происшествия были окончены, сообщает ПСС по Самарской области.