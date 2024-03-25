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Во время рейдовых мероприятий в регионе в выходные пресечено 39 нарушений правил перевозки детей

25 марта 2024 11:53
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Во время рейдовых мероприятий в регионе в выходные пресечено 39 нарушений правил перевозки детей

Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни.

За период рейдовых мероприятий с 22 по 24 марта 2024 года, полицейскими по всей области выявлено и привлечено к ответственности 53 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения: за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 167 водителей; 153 автомобилиста проигнорировали использование ремней безопасности; 51 раз жители и гости области не предоставили преимущества в движении пешеходам, а сами пешеходы нарушили ПДД РФ 42 раза. Во время рейдовых мероприятий пресечено 39 нарушений правил перевозки детей, сотрудниками ГИБДД водители привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Подобные широкомасштабные мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.

 

Теги: БДД

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