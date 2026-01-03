Во время пожара в Новокуйбышевске из здания эвакуировали 12 человек, трое из них — дети.

2 января тушили пожар в Новокуйбышевске Самарской области. Возгорание произошло утром в квартире на третьем этаже дома по улице Строителей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В результате пожара в многоквартирном доме пострадали шесть человек. На тушение пожара потребовалось около трех часов. Силами пожарно-спасательных подразделений были спасены шесть человек, включая одного ребенка. Всего из здания эвакуировали 12 человек, трое из них — дети, пишет Самара-КП.

По данным ведомства, погибших нет. Трое пожилых женщин 86, 80 и 73 лет были госпитализированы. Еще две женщины с годовалым младенцем после осмотра медиками отказались от госпитализации. Причины пожара устанавливаются.