Во время концерта группы "Ленинград" в "Лужниках" были госпитализированы два человека

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11 сентября во время концерта группы "Ленинград" в "Лужниках", где присутствовали более 60 тыс. зрителей, нескольким людям потребовалась медицинская помощь. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС организаторы концерта.

"В двух случаях потребовалась скорая помощь. Зритель в состоянии алкогольного опьянения, желая попасть в фан-зону, прыгнул с трибуны на навигационный баннер, как на батут. Баннер не выдержал и прорвался, и мужчина рухнул на пол, - сказали организаторы. - Охрана стадиона и стюарды оказали ему первую помощь и вызвали скорую помощь. Пострадавший был доставлен в больницу".

Второй случай никак не связан с нарушением правил безопасности. 42-летняя зрительница неожиданно потеряла сознание, когда торопилась на свое место. "Ее экстренно госпитализировали, однако спасти женщину не удалось. Пострадавшая не употребляла алкоголь, причину остановки сердца выясняют врачи и полиция", - сказали ТАСС в компании "Euroshow Promoter", которая занималась организацией концерта. Компания выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

Фото из открытых источников