Во Владивостоке новый мост треснул из-за морозов

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Деформационные швы Рудневского моста во Владивостоке разошлись из-за аномальных морозов. На сооружении появилась трещина шириной во всю проезжую часть, сообщили РИА Новости в мэрии. Там пояснили, что движение пока открыто, но окончательный план действий будет известен позже – когда своё заключение дадут мостостроители.

Путепровод через Снеговую Падь, он же Рудневский мост, – железобетонный мост длиной 504 метра с шириной проезжей части 9 метров. Его строительство завершилось в 1975 году, однако мост не использовали из-за отсутствия средств на устранение строительных недоделок и просчетов проектировщиков. Движение по нему открыли для легкового транспорта, а в 2012 году провели аварийный ремонт. В 2018 году на проезжей части моста проседал грунт, тогда власти Владивостока пообещали построить рядом с путепроводом новый мост.