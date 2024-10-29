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В Москве арестовали двух мужчин, укравших 25 пачек сливочного масла в продуктовом магазине, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Установлено, что злоумышленники совершили кражу в супермаркете на Ленинградском шоссе.

Сотрудница магазина пыталась остановить преступников, один из них угрожал ей ножом, другой нанес несколько ударов в живот.

Подозреваемых вскоре задержали, в отношении грабителей было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Фигуранты арестованы.

Фото: pxhere.com