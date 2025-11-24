Власти Самары заинтересовались магазином одежды, который «закрывается» неделю

183

Корреспонденты «МК в Самаре» примерно неделю наблюдают рекламный стенд, сообщающий о якобы закрытии магазина и акции, которая продлится «только 1 день». В мэрии нам прокомментировали законность рекламы.

Самарцы примерно неделю наблюдают стенд, оповещающий о «закрытии магазина» верхней одежды, возле станции метро «Гагаринская». Реклама при этом установлена в нескольких метрах от торговой точки. В рекламном сообщении говорится не только о больших скидках, но и о том, что акция продлится «только 1 день».

20 ноября мы обратились в мэрию Самары с просьбой прокомментировать эту «тотальную распродажу».

«Сегодня административная комиссия Октябрьского района выйдет на место с проверкой. По итогу примут решение о демонтаже», – сообщили нам в пресс-службе городской администрации.

В полиции нам ответили, что по данному факту информацию предоставить не могут. Там также порекомендовали обращаться через сайт МВД или по телефону 112.

Одна из подписчиц телеграм-канала «МК в Самаре» рассказала, что в курсе данной ситуации, так как работает рядом с метро «Гагаринская». «День и ночь орёт реклама», – сообщила женщина.

А уже вечером 21 ноября незаконной рекламы на том самом месте мы не обнаружили. При этом магазин, в котором проходила «тотальная распродажа» одежды был закрыт. Хотя в предыдущие дни в это время (примерно в 19:30) торговая точка работала.

Отметим, в России одной из распространенных мошеннических схем является «Ликвидация склада», она же – «Закрытие магазина», она же – «Распродажа конфиската» и так далее. Мошенники, используя страх упущенной выгоды и уловки типа ограничения по времени/количеству, впаривают, зачастую старикам, низкосортный ширпотреб под видом дорогих брендов.