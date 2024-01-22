Владельца магазина в Самаре обязали убрать с фасада дома козырек и вывеску

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После ограничения в праве выезда из страны индивидуальный предприниматель убрал с фасада многоквартирного дома козырек с металлическими стойками и вывеску с надписью «Пивзавод».

Оказалось, что находчивый предприниматель не заключил договор аренды придомовой территории с Управляющей компанией. Металлический каркас для вывески, козырек были возведены без соответствующего разрешения. Суд принял решение обязать собственника нежилого помещения демонтировать установленные на лицевом фасаде вывеску и козырек. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Куйбышевского района г. Самары.

Должника ознакомили с процессуальными документами и предупредили о возможных мерах в случае неисполнения решения суда. Однако слова судебного пристава мужчина всерьез не воспринял. Приступил к демонтажу конструкций предприниматель только после ограничения его в праве выезда из Российской Федерации.

Очередной выезд сотрудника Службы на место подтвердил факт исполнения решения суда. Ограничения с мужчины сняты. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.