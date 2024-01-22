Владельца магазина в Самаре обязали убрать с фасада дома козырек и вывеску

Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров, открывая традиционное совещание, вместе с коллегами почтил память сограждан, погибших во время ударов ВСУ по рынку в Донецке и другим городам республики.
Оперативное совещание в областном Правительстве началось сегодня с минуты молчания
Стало известно где в Самаре постоят новые школы.
В Самаре обсудили планы по нацпроекту «Образование» на 2024 год
Проконтролировал работу обновленной взрослой поликлиники и пообщался с медицинскими работниками и пациентами.
Армен Бенян посетил с рабочим визитом Борскую центральную районную больницу
Открыт прием заявок на обучение по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности».
268 самарских управленцев повысили квалификацию по программе «Лидеры производительности»
Это уже не первый случай нападения собак на людей в этом году в Новокуйбышевске.
В Новокуйбышевске организована доследственная проверка по факту нападения собаки на девушку
Особое внимание было уделено биографии русского писателя, этнографа Владимира Ивановича Даля, составившего словарь живого великорусского языка.
В исправительных учреждениях УФСИН СО прошли мероприятия, посвященные Дню Толкового словаря
Уже в феврале из Самары и Пензы в Тулу отправится тематический поезд, в котором предусмотрены экскурсионные программы.
На КбшЖД запланированы новые маршруты в рамках проектов «Яркие выходные» и «Вагон знаний»
По предварительным данным, пострадавших нет.
В Самаре с крыши дома, рядом с которым играли дети, сошла лавина снега
Наверх
Самара  -14 °C, Тольятти  -18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.59
-0.07
EUR 96.38
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Носферату и другие: мистика в немецком кино»
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Человек, природа и искусство»
В сквере «Солнечная поляна» прошло праздничное мероприятие «Зимние забавы»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Владельца магазина в Самаре обязали убрать с фасада дома козырек и вывеску

22 января 2024 12:20
222
Владельца магазина в Самаре обязали убрать с фасада дома козырек и вывеску

После ограничения в праве выезда из страны индивидуальный предприниматель убрал с фасада многоквартирного дома козырек с металлическими стойками и вывеску с надписью «Пивзавод».

Оказалось, что находчивый предприниматель не заключил договор аренды придомовой территории с Управляющей компанией. Металлический каркас для вывески, козырек были возведены без соответствующего разрешения. Суд принял решение обязать собственника нежилого помещения демонтировать установленные на лицевом фасаде вывеску и козырек. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Куйбышевского района г. Самары.

Должника ознакомили с процессуальными документами и предупредили о возможных мерах в случае неисполнения решения суда. Однако слова судебного пристава мужчина всерьез не воспринял. Приступил к демонтажу конструкций предприниматель только после ограничения его в праве выезда из Российской Федерации.

Очередной выезд сотрудника Службы на место подтвердил факт исполнения решения суда. Ограничения с мужчины сняты. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Судебные приставы помогли доставить четверых больных туберкулезом в Приволжском районе в диспансер
19 января 2024, 11:27
Судебные приставы помогли доставить четверых больных туберкулезом в Приволжском районе в диспансер
Должники отказывались от лечения и скрывались от сотрудников Службы. Происшествия
447
Предметы, запрещенные к передаче в учреждениях уголовно-исполнительной системы, были обнаружены у него в ходе досмотра сотрудниками колонии.
18 января 2024, 15:37
Судебные приставы Самары передали на уничтожение 3,5 кг дрожжей, которые мужчина пытался передать другу в колонию в каше быстрого приготовления
Предметы, запрещенные к передаче в учреждениях уголовно-исполнительной системы, были обнаружены у него в ходе досмотра сотрудниками колонии. Закон
781
Ограничение в праве выезда из страны побудило жителя Чапаевска оплатить долг
17 января 2024, 10:42
Ограничение в праве выезда из страны побудило жителя Чапаевска оплатить долг
Автолюбитель, игнорирующий оплату штрафов ГИБДД, погасил задолженность в размере 116 тысяч рублей. Происшествия
444
В центре внимания
Пожар на Кировском рынке начался с отдела, где торговали шапками.
22 января 2024  12:45
Пожар на Кировском рынке начался с отдела, где торговали шапками
234
В связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 30 дорог в 11 районах
22 января 2024  11:04
В связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 30 дорог в 11 районах
237
в Самаре горит Кировский рынок
22 января 2024  10:45
В Самаре горит Кировский рынок
366
Продлен запрет движения большегрузов на участках трассы федерального значения Самарской области
21 января 2024  13:22
Продлен запрет движения большегрузов на участках трассы федерального значения Самарской области
731
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
20 января 2024  11:08
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
2736
Весь список