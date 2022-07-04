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Владелец сети ресторанов KFC подал еще один иск против самарских чиновников
Владелец сети ресторанов KFC подал еще один иск против самарских чиновников
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Владелец сети ресторанов KFC подал еще один иск против самарских чиновников

4 июля 2022 13:52
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Владелец сети ресторанов KFC подал еще один иск против самарских чиновников

ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс», которое владеет сетью ресторанов быстрого питания KFC, подал в суд на администрацию Красноглинского района Самары. Информация появилась на сайте регионального арбитража.

— Это иск о признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным, — указано в картотеке дела.

Суть претензий пока непонятна. Однако для владельца KFC это уже второй процесс против самарских чиновников. В июле арбитраж приступит к рассмотрению иска компании против регионального Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

— Представители компании считают незаконным отказ чиновников в изменении всем ресторанам сети в Самаре и регионе третьей категории оказания негативного воздействия на окружающую среду на четвертую. Поэтому они просят обязать министерство сделать это и выдать свидетельство об актуализации сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, — указано в материалах суда.

Смена категории, по всей видимости, упростит работу ресторанов и позволит добиться снижения платы за экологическое воздействие. Сейчас чиновники расценивают эти точки питания как объекты, которые оказывают незначительное негативное воздействие на окружающую среду. Это третья категория. Владельцы KFC же просят классифицировать их заведения как объекты, которые оценивают минимальное негативное воздействие на окружающую среду. Это четвертая категория, пишет 63.ру.

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