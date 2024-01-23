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В Курганской области волк напал на четырех человек

23 января 2024 09:10
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В Курганской области волк напал на четырех человек

В Курганской области волк зашел в поселок Курорт «озеро Медвежье» и напал на четырех человек. Об этом сообщил глава Петуховского муниципального округа Антон Волков на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, одну из пострадавших врачи спасти не смогли. Троим получившим травмы местным жителям оказывают медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

«Это первый случай нападения волка на человека в населенном пункте. Сейчас профильные ведомства вместе с охотниками ведут профилактические мероприятия, чтобы исключить возможное нахождение других животных на территории поселка или вблизи его границ», — написал Волков.

Напавшего на людей волка ликвидировали, территорию поселка патрулируют правоохранители. Подробностей о состоянии пострадавших не приводится, пишет Лента.

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