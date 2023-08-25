Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области мошенника развели подельники на 4 млн рублей
В Самарской области мошенника развели подельники на 4 млн рублей
Студенты Самарского политеха выиграли в хакатоне "Креатив на Волге"
Студенты Самарского политеха выиграли в хакатоне "Креатив на Волге"
Аэропорты Внуково и Домодедово вернулись к штатной работе
Аэропорты Внуково и Домодедово вернулись к штатной работе
В Самаре открылся передвижной пункт по приему на военный контракт в Росгвардию
В Самаре открылся передвижной пункт по приему на военный контракт в Росгвардию
Девушка из Самары примет участие в фэшн-реалити «Богиня» на телеканале «Суббота!»
Девушка из Самары примет участие в фэшн-реалити «Богиня» на телеканале «Суббота!»
Знакомство с женщиной в Интернете обернулось для самарца потерей имуществ
Знакомство с женщиной в Интернете обернулось для самарца потерей имущества
Виновник ДТП в Новокуйбышевске пытался скрыться от погашения долга за границей
Виновник ДТП в Новокуйбышевске пытался скрыться от погашения долга за границей
В Самаре 27 августа для болельщиков будут поданы дополнительные автобусы
В Самаре 27 августа для болельщиков будут поданы дополнительные автобусы
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.4
-0.04
EUR 102.47
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
25 августа состоится финальный концерт третьего сезона «Летних вечеров духовой музыки»
Ночь кино пройдет в Самарской области
Музей Эльдара Рязанова: лекция Кирилла Горячка «Дзига Вертов. Школа «киноков»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Виновник ДТП в Новокуйбышевске пытался скрыться от погашения долга за границей

25 августа 2023 10:08
110
Виновник ДТП в Новокуйбышевске пытался скрыться от погашения долга за границей

Судебные приставы г. Новокуйбышевска добились выплаты пострадавшей в ДТП девушке компенсации морального вреда в размере 807 тысяч рублей.

Двигаясь ночью по проезжей части, житель г. Новокуйбышевска допустил нарушение правил дорожного движения при повороте. В результате его автомобиль столкнулся с другим транспортным средством. Находящаяся во втором авто девушка сильно пострадала. Полученные травмы лишили ее возможности передвигаться без дополнительной опоры. В связи получением тяжкого вреда здоровью девушка обратилась в суд, где виновника ДТП обязали компенсировать пострадавшей моральный вред.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов г. Новокуйбышевска. Судебный пристав-исполнитель установил, что должник проживает за границей. В Самарскую область приезжает к родным. Не часто. Однако этим летом мужчина вновь ненадолго приехал в Россию.

Оперативно установив, что должник приехал в г. Новокуйбышевск, сотрудник Службы вынес постановление об ограничении должника в праве выезда за пределы Российской Федерации, а должника предупредил, что покинуть страну он не сможет до полного погашения задолженности.

Погостив у родственников, мужчина собрался домой. Понимая, что наложенные судебным приставом ограничения не дадут ему уехать, должник полностью  выплатил пострадавшей девушке компенсацию морального вреда в размере 807 тысяч рублей.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Студенты Самарского политеха выиграли в хакатоне
25 августа 2023  11:17
Студенты Самарского политеха выиграли в хакатоне "Креатив на Волге"
16
На конференции обозначили приоритеты развития образования.
24 августа 2023  21:29
Дмитрий Азаров принял участие в августовской конференции работников образования
493
Губернатор отметил рост производства на тольяттинском АВТОВАЗе.
23 августа 2023  16:33
Дмитрий Азаров принял участие в конференции работников АВТОВАЗа
566
Самарцев приглашают на сельскохозяйственные муниципальные ярмарки
23 августа 2023  11:46
Самарцев приглашают на сельскохозяйственные муниципальные ярмарки
881
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
23 августа 2023  11:35
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
3226
Весь список