Виновник ДТП в Новокуйбышевске пытался скрыться от погашения долга за границей

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Судебные приставы г. Новокуйбышевска добились выплаты пострадавшей в ДТП девушке компенсации морального вреда в размере 807 тысяч рублей.

Двигаясь ночью по проезжей части, житель г. Новокуйбышевска допустил нарушение правил дорожного движения при повороте. В результате его автомобиль столкнулся с другим транспортным средством. Находящаяся во втором авто девушка сильно пострадала. Полученные травмы лишили ее возможности передвигаться без дополнительной опоры. В связи получением тяжкого вреда здоровью девушка обратилась в суд, где виновника ДТП обязали компенсировать пострадавшей моральный вред.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов г. Новокуйбышевска. Судебный пристав-исполнитель установил, что должник проживает за границей. В Самарскую область приезжает к родным. Не часто. Однако этим летом мужчина вновь ненадолго приехал в Россию.

Оперативно установив, что должник приехал в г. Новокуйбышевск, сотрудник Службы вынес постановление об ограничении должника в праве выезда за пределы Российской Федерации, а должника предупредил, что покинуть страну он не сможет до полного погашения задолженности.

Погостив у родственников, мужчина собрался домой. Понимая, что наложенные судебным приставом ограничения не дадут ему уехать, должник полностью выплатил пострадавшей девушке компенсацию морального вреда в размере 807 тысяч рублей.