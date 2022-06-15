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В Елховском районе водолазы подняли со дна реки Чесноковка тело утонувшего парня

15 июня 2022 17:20
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Со слов очевидцев он нырнул с плотины и больше на поверхности воды его никто не видел.

15 июня в 08.30 поисково-спасательный отряд проводил поисковые работы около плотины на реке Чесноковка в селе Красные дома Елховского района.

Там утонул молодой человек 2003 года рождения. Со слов очевидцев он нырнул с плотины и больше на поверхности воды его никто не видел.

"Осмотр дна водоема водолазы начали от гидротехнического сооружения. Там были наибольшие глубины. Илистое дно и ограниченная видимость осложняли поиски. В 11.08 утонувший был обнаружен на глубине 2,5 метра и доставлен на берег. В поисковых работах задействовано 3 водолаза. Работы проводились совместно с сотрудниками полиции", - сообщили в пресс-службе ПСС СО.

Поисково-спасательная служба призывает отдыхающих на водных объектах соблюдать правила поведения и напоминает, что вода не прощает ошибок. Берегите свою жизнь!

 

Фото:   ПСС СО

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