вечером в Борском районе горел комбайн

8 октября в 21 час 13 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в двух километрах от села Тростянка горит комбайн.

К месту вызова был направлен один расчет пожарно-спасательной части № 138 Отряда № 48 в количестве 3 человек личного состава.

По прибытии было установлено, что горит комбайн «Вектор». Площадь возгорания составила 4 квадратных метра.

В 21 час 24 минуты пожар был локализирован, в 21 час 33 минуты – объявлена ликвидация открытого горения. В 22 часа 6 минут зафиксирована полная ликвидация пожара.

На тушение пожара был подан 1 ствол «Б».

Причины пожара устанавливаются.

Пострадавших, к счастью, нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"