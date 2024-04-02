Вечером 1 апреля из-за тумана в Самаре не смогли приземлиться два самолета

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Вчера, 1 апреля, утром и вечером в Самаре стоял густой туман. Из-за него в аэропорту «Курумоч» произошел транспортный коллапс. Самолеты не могли ни взлетать, ни приземляться. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Очевидцы в соцсетях жалуются, что авиалайнеры почти час кружили над городом, не решаясь идти на посадку. В итоге было принято решение – не рисковать.

«Воздушные суда, следовавшие в Самару, были направлены на запасные аэродромы», — говорится в сообщении прокуратуры.

По информации, размещенной в онлайн-табло аэропорта «Курумоч», в результате вместо Самары в Казань улетели два самолета – из Тюмени и Шарм-эль-Шейха. Борт авиакомпании Red Wings должен был прибыть в Самару в 17:15 в понедельник, теперь же он ожидается в Самаре в 10:40. Самолет «России» из Шарм-эль-Шейха ждали вчера в 18:30. Пока вылет перенесен на 09:50.

Кроме того, несколько самолетов не смогли вовремя вылететь из аэропорта. До сих пор ждут перелета пассажиры рейса Самара – Нижний Новгород компании Red Wings. Борт должен был вылететь вчера в 18:15, однако время и дата перенесены на 2 апреля 12:00. Два рейса, в Челябинск и Ташкент отменили вовсе, пишет Обоз.инфо.