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В зоопарке Калининграда заявили о возвращении моржа с Куршской косы домой

4 июля 2022 19:37
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Место обитания моржа — Крайний Север, Баренцево море, значительные путешествия моржи осуществляют редко.

Самка атлантического моржа, которая была замечена на Куршской косе, возвращается обратно на север по тому же пути. Сейчас она направляется в Санкт-Петербург, пишут "Известия". Об этом «РИА Новости» рассказала директор калининградского зоопарка Светлана Соколова в понедельник, 4 июля.

Ночью с 3 на 4 июля моржа видели в Латвии, сообщала пресс-служба национального парка.

«Чтобы было понятно, вот ее (самки моржа. — Ред.) предполагаемый путь: Баренцево море – Норвежское море – Северное море – юго-запад Балтийского моря – северо-восток Балтийского моря. Выхода с севера Балтийского моря в другие моря нет. Только тем же путем обратно. <…> Как я и предполагала, плывет на север. Питер, готовься!» — подчеркнула Соколова.

Место обитания моржа — Крайний Север, Баренцево море, значительные путешествия моржи осуществляют редко, но недавно всё же атлантических моржей увидели в Белом море, обратили внимание специалисты нацпарка «Куршская коса».

Моржиха первый раз была замечена в четверг, 30 июня, на российской части Куршской косы неподалеку от границы с Литвой. Тогда эксперты не исключали, что она приплыла с течением из Польши. Директор нацпарка Анатолий Калина отметил, что такой случай произошел впервые.

 

Фото: ТАСС/Виталий Невар/"Известия"

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