Средств, запланированных в областном бюджете для обеспечения безопасности метро, недостаточно
В Самарской области грабитель пытался скрыться в более чем 160 км от места нападения
Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов
Жителю Самарской области пришлось заплатить за нанесенные знакомому переломы
В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла Золушка
в неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Самарской области
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом России
Мероприятия
Союз художников Самары приглашает на предновогоднюю ярмарку
Тольяттинская Детская музыкальная школа № 4 отметила 55-летие
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
В Жигулёвске задержали мужчину, укравшего четыре банки кофе

26 ноября 2025 09:16
в Жигулёвске задержали мужчину, укравшего четыре банки кофе

В ноябре текущего года в ОМВД России по городу Жигулёвску за помощью обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что неизвестный тайно похитил с прилавка четыре банки кофе.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, опросили работников торговой точки, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри магазина, и документацию.

Изучив полученные сведения, полицейские, предположили, что к хищению причастен местный житель 1992 года рождения. Ранее мужчина за кражу привлекался к административному наказанию в виде обязательных работ на срок сорок часов.

Ориентировку с данными предполагаемого злоумышленника довели до личного состава городского Отдела. Спустя несколько часов на одной из улиц разыскиваемого задержали сотрудники уголовного розыска и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что похищенное продал случайным прохожим, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

В настоящее время отделением дознания О МВД России по городу Жигулёвску в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
26 ноября 2025  11:02
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
25 ноября 2025  13:27
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
25 ноября 2025  11:33
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
24 ноября 2025  22:01
