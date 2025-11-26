в Жигулёвске задержали мужчину, укравшего четыре банки кофе

175

В ноябре текущего года в ОМВД России по городу Жигулёвску за помощью обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что неизвестный тайно похитил с прилавка четыре банки кофе.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, опросили работников торговой точки, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри магазина, и документацию.

Изучив полученные сведения, полицейские, предположили, что к хищению причастен местный житель 1992 года рождения. Ранее мужчина за кражу привлекался к административному наказанию в виде обязательных работ на срок сорок часов.

Ориентировку с данными предполагаемого злоумышленника довели до личного состава городского Отдела. Спустя несколько часов на одной из улиц разыскиваемого задержали сотрудники уголовного розыска и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что похищенное продал случайным прохожим, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

В настоящее время отделением дознания О МВД России по городу Жигулёвску в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.