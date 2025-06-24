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В Жигулёвске осудили местного жителя, угнавшего в пьяном виде автомобиль

24 июня 2025 12:59
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В Жигулёвске осудили местного жителя, угнавшего в пьяном виде автомобиль

В течение 1,5 лет мужчина будет ограничен в гражданских правах.

В ноябре прошлого года в ночное время, во время несения службы, инспекторы дорожно-патрульной службы отделения Госавтоинспекции ОМВД России по городу Жигулёвску обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2104, который выехал с обочины на проезжую часть и заглох.

Полицейские, соблюдая меры безопасности, подошли, предложили помощь и заметили, что транспортное средство заведено путём замыкания проводов, а от водителя исходит резкий запах алкоголя. Доложив в дежурную часть о задержании, госавтоинспекторы отстранили 23-летнего местного жителя от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование, которое подтвердило подозрение полицейских — показало факт наличия в организме задержанного алкоголя.

Во время сбора административного материала, предусмотренного ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, сотрудники полиции установили собственника транспортного средства. Местный житель пояснил, что он никому не разрешал управлять его автомобилем.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели транспортное средство, изъяли из салона следы и предметы, которые впоследствии приобщили к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку. Владелец транспортного средства обратился к полицейским с просьбой привлечь к ответственности неизвестного, завладевшего его имуществом.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), местный житель пояснил, что, находясь в подавленном настроении, решил поднять его, покатавшись на машине. Своего транспорта у него нет, а похищенный ВАЗ оказался первым, попавшимся на пути.

Отделением дознания ОМВД России по городу Жигулёвску злоумышленнику вручена копия обвинительного акта, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Автомобиль возвращён законному владельцу.

Жигулёвский городской суд признал доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

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